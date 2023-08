Niente Juve | Kessie va all'Al-Ahli | visite mediche a Parigi | tutte le cifre

da fare per Kessie: fissate le visite mediche con l'Al - AhliL'Al - Ahli infatti è in trattativa molto avanzata sia con il Barcellona sia con il giocatore per raggiungere un'intesa sull'...Fino alla firma ed al deposito del contratto, può succedere di tutto:di più facile che, di ...: addio Kessié, Zakaria in uscita . Kessié - Al - Ahli, offerta irrinunciabile . Rispunta ...Commenta per primo L' Al Hilal stringe per l'attaccante del Lille Jonathan David . Cercato dalle big della Premier e apprezzato da Inter , MIlan,e Napoli , la punta è vicina al trasferimento in Arabia Saudita. Lo scrive Al Kass Channel.

Niente Juve: il baby Prestianni vola in Portogallo Calciomercato.com

Szczesny: «Finché mi vogliono alla Juve io resto. E mi sa che mi vogliono…». Le parole del portiere polacco Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello ...Kessie passa all'Al-Ahli, affare fatto: accordo raggiunto con il Barcellona, il centrocampista ivoriano non si trasferirà alla Juventus ...