Nicola Porro apre la nuova stagione di Rete 4

(Di venerdì 4 agosto 2023)(foto US Mediaset) Saràad aprire la2023/2024 di4 e lo farà con una doppietta: lunedì 4 settembre esordirà nell’access prime time con Stasera Italia, trainandosi poi in prima serata con Quarta Repubblica. Come vi abbiamo anticipato lo scorso giugno, il conduttore subentra a Barbara Palombelli alla conduzione di Stasera Italia, ma non sarà il solo. Nel corso dellasi avvicenderà alla new entry Bianca Berlinguer, che nel frattempo debutterà martedì 5 settembre con il programma di prima serata (che non ha ancora un titolo ma il promo sì). Il resto delle serate si completerà a settembre con Fuori dal Coro di Mario Giordano da mercoledì 6, Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio da giovedì 7, Quarto Grado di Gianluigi ...

L'approccio ufficiale della Cina Popolare alla guerra della Russia in Ucraina è la neutralità. Tuttavia, dall'inizio dell'invasione, in alcuni casi Pechino ha agito da facilitatore della Russia. È il tormentone dell'estate. Avrebbe meritato una hit di Fedez da ballare in spiaggia: il rap dell'eco-ansia. Secondo un sondaggio diffuso su Repubblica, ne soffrirebbero sette italiani su dieci.

Tra gli ultrà dell’inchiesta si segnala Nicola Porro, che quando c’è da festeggiare insieme con qualche potente è sempre in prima fila.Nicola Porro si lancia nel sostenere che se qualcuno osa preoccuparsi per i cambiamenti climatici, non lo farebbe perché constata il susseguirsi di tempeste, siccità e alluvioni.