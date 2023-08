Nicola di Danimarca lascia il Paese | ecco la destinazione

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 4 agosto 2023) Lunedì 31 luglio il principede Monpezat, figlio del principe Joachim di, ha confermato la sua distanza dalla famiglia reale danese, volando in un altro continente. Solo qualche mese fa il rampollo della Casa Reale danese è stato privato del trattamento di Altezza Reale da sua nonna, la regina Margrethe. Mentre i suoi genitori si preparano ad un trasferimento negli Stati Uniti, anche lui ha deciso di definire il proprio futuro nell’altro emisfero. Come trasmesso dai media danesi, il principediha deciso di trasferirsi in Australia dove si recherà per studiare. Il figlio del principe Joachim, dunque, frequenterà un intero semestre in un’università australiana. Dopo aver perso il trattamento di principe lo scorso gennaio, in seguito alla decisione della nonna, la regina Margrethe II, ...