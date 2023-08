(Di venerdì 4 agosto 2023) Prosegue la battaglia della cantante canadese contro la sindrome della persona rigida, ma le ultime dichiarazioni della sorella Claudette non sono incoraggianti

Non riusciamo a trovaremedicina che funzioni, ma avere speranza è importante". A proposito della recente decisione della sorella di cancellare il tour mondiale ha detto: "Onestamente, penso ...... con i recenti cambiamenti, ha bisogno di trovare un nuovo equilibrio per far sì chedelle ... Ad alternare e chiudere le chiacchierate degustazione di prodotti locali adel Forno della ...Il ritorno di Gisele, icona dei Duemila Quarantatré anni appena compiuti evoglia di ... (Adi Stefania Bernardini) Nella foto Naomi Campbell, tra le modelle che hanno fatto la storia della ...

"Nessuna cura funziona". Il dramma di Celine Dion ilGiornale.it

Prosegue la battaglia della cantante canadese contro la sindrome della persona rigida, ma le ultime dichiarazioni della sorella Claudette non sono incoraggianti ...L'artista soffre della sindrome della persona rigida, una patologia neurologica che provoca spasmi muscolari influenzando ogni aspetto della vita, ...