Negli Usa tutti pazzi per Omegaball | la variante ' veloce' del calcio

(Di venerdì 4 agosto 2023) AGI - Viene presentato come il gioco che “rivoluzionerà il” ma anche il “caos in campo”. Il suo nome èe sta impazzandoStati Uniti: è un ibrido tra calcetto e sfide a basket da playground con poche interruzioni e poche regole, solo che il campo è tondo e non rettangolare, ha tre porte e non due, tre squadre e non due, formate da cinque giocatori per parte, in tutto quindici. Ogni giocatore può segnare. Non ci sono pause, si tira nelle porte, regolari, da ogni posizione e, in media, ogni dieci secondi. Le partite, di tre tempi di tredici minuti, vedono dribbling, conclusioni, rimpalli, rovesciate, colpi di tacco a un ritmo forsennato da partita di basket. Ogni gol subito si deve ripartire in cinque secondi, con la rimessa del portiere. Il riferimento alla pallacanestro è una delle chiavi per capire che cosa sia ...