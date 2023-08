Nazionale | giornata di ufficialità | i nuovi ruoli di Mancini | Barzagli | Nunziata e Bollini

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 4 agosto 2023)di annunci per laitaliana. Robertocoordinerà tutto il settore azzurro, dallamaggiore, all’Under 21 e 20. L’attuale Ct azzurro si occuperà direttamente della selezione e dell’attività tecnica delle Nazionali A, Under 21 e 20. In primo piano la decisione di nominare Carminecome nuovo tecnico dellaUnder 21: lo ha ufficializzato la Figc al termine del consiglio federale. L’allenatore, già vice di Devis Mangia e Luigi Di Biagio negli anni passati, ha guidato l’Under 20 vice campione del mondo. Il nuovo allenatore dell’Under 20 sarà, invece, Attilio Lombardo, con Francesco Antonioli preparatore dei portieri. Bernardo Corradi promosso dall’U17 all’19. Sale nellamaggiore, come vice di Roberto ...