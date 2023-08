Nave russa colpita nel Mar Nero dai super droni di Kiev | cosa è successo alla Olenegorsky Gornyak

04 ago 15:07 Ucraina, Kiev: "Colpitanel mar Nero" 04 ago 14:47 Aiea: ottenuto accesso a centrale Zaporizhzhia, nessun esplosivo L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha '...Kiev: 'E' fuori uso'. Droni anche sulla Crimea, Shoigu al fronteOggi ulteriori spinte rialziste si sono verificate dopo un attacco da parte dellUcraina ad unapresso uno snodo chiave nel Mar Nero, anche per le esportazioni di greggio. In rincari delle ...

Ucraina, il video dell'attacco di Kiev a una nave russa nel Mar Nero. L'Aiea a Zaporizhzhia: «Nessun esplosivo trovato ... Open

GUERRA IN UCRAINA, RAID DI KIEV CONTRO UNA NAVE RUSSA. PACE, IL PAPA CONFERMA LA MISSIONE DI ZUPPI IN CINA E PECHINO SARA’ AL VERTICE DI GEDDA. “Un grande schiaffo a Putin”. Così il portavoce ...Mosca fa sapere di aver neutralizzato un attacco di droni alle sue navi nel Mar Nero. Ma spunta un video che mostra una nave militare russa inclinata su un lato nella base navale di Novorossijsk.