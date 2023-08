(Di venerdì 4 agosto 2023) Aleksey, strenuo oppositore del Cremlino, nel videoladel tribunale russo che lo ha condannato ad altri 19 anni di prigione, in un carcere di massima sicurezza, in quanto ...

Appena entrato nella stanza della colonia penale IK - 6, dove è detenuto, per ascoltare il verdetto,ha sorriso e stretto la mano a Daniel Kholodny, colui che gestiva il canale Youtube di ...🔊 Ascolta l'articolo Il leader dell'opposizione russa accusato di attività estremiste Il leader dell'opposizione russa Alexeiè stato condannato a una pena detentiva di 19 anni,la pubblica accusa aveva richiesto una condanna di 20 anni.è stato riconosciuto colpevole di aver fondato e finanziato un'...è sposato con Yulia Navalnaya e i due hanno una figlia, Darya (Dasha), che studia all'... Nel 2021 il Parlamento europeo gli ha assegnato,lui era in prigione, il Premio Sacharov per la ...

Navalny mentre ascolta la lettura della sentenza per estremismo - Il ... Il Sole 24 ORE

Roma, 4 ago. (askanews) - Aleksey Navalny, strenuo oppositore del Cremlino, nel video ascolta la sentenza del tribunale russo che lo ha condannato ad altri 19 ..."Ferma condanna" da parte dell'Ue è stata espressa per bocca dell'Alto rappresentante Josep Borrell riguardo la sentenza che oggi è stata emessa nei confronti di Alexei Navalny, che aggiunge altri 19 ...