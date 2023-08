Navalny condannato ad altri 19 anni di reclusione Ue | “Inaccettabile | sia rilasciato”

(Di venerdì 4 agosto 2023) L’oppositore russo Alekseyè statodal tribunale di Mosca a 19diin una colonia a regime speciale nell’ambito del processo per “estremismo” considerato di chiara matrice politica. Lo riporta l’agenzia Tass, che sta seguendo il giudizio nella colonia penale nella regione di Vladimir, dove sta già scontando condanne per un totale di 11. Quella di oggi infatti è la terza pena detentiva inflitta al leader dell’opposizione, uno dei più intransigenti critici del presidente Vladimir Putin, la più lunga finora. Il movimento politico diè stato precedentemente messo fuori legge e dichiarato “estremista” dalle autorità russe, ovviamente vicine a Putin. “L’ultimo verdetto dell’ennesimo processo farsa contro Alexeyè ...

