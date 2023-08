Navalny condannato a 19 anni di reclusione | la Ue parla di processo farsa

L'oppositore russo Aleksejè statodalla corte di Mosca a 19 anni di reclusione in una colonia a regime speciale nell'ambito del processo per "estremismo" considerato di chiara matrice politica. Le immagini ...Alekseyè statoa 19 anni di reclusione . L'oppositore russo ha subito un processo per 'estremismo', considerato di chiara matrice politica. La pubblica accusa aveva chiesto per uno dei ...17.35a 19 anni di carcere L'oppositore russo Alexseyè statoa 19 anni di reclusione per "estremismo". La pubblica accusa aveva chiesto 20 anni di carcere.è ...

La sentenza di un tribunale di Mosca: il pubblico ministero aveva chiesto 20 anni di reclusione ...Roma, 4 ago. (askanews) - Un tribunale di Mosca ha condannato Alexei Navalny ad altri 19 anni di reclusione, in un carcere di massima sicurezza, per la sua ...