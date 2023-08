Navalny condannato a 19 anni di reclusione Drone marino colpisce nave da guerra russa

Nuova, dura condanna per Alexei, l'oppositore numero uno di Vladimir Putin. Il tribunale allestito nel carcere di massima sicurezza a 250 km da Mosca hal'attivista a 19 anni , accogliendo quasi in toto la ...L'oppositore russo Alekseyè statoa 19 anni di reclusione in un processo per "estremismo" considerato di chiara matrice politica. Lo riporta Novaya Gazeta Europa. La pubblica accusa aveva chiesto 20 anni di .Oltre al celebre caso di Alexey, è doveroso ricordare, fra i tanti altri, quello del ... Sulla base di queste accuse, nell'aprile scorso Kara - Murza è statoalla pena di 25 anni da ...

Navalny condannato a 19 anni di reclusione RaiNews

