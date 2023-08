Navalny condannato a 19 anni di carcere

(Di venerdì 4 agosto 2023) L’oppositore russo Aleksejè statoa 19di. È accusato di estremismo per le attività svolte dal suo Fondo anticorruzione (FBK). Leonid Volkov, braccio destro di, ha affermato che si tratta di un processo “farsa” perché nessuno è stato ammesso in aula. I giornalisti erano riuniti in sala nella quale

(ANSA) - BRUXELLES, 04 AGO - "L'ultimo verdetto dell'ennesimo processo farsa contro Alexey Navalny è inaccettabile. Questa condanna arbitraria è la risposta al suo coraggio di parlare criticamente con ...L'oppositore russo Aleksey Navalny è stato condannato a 19 anni di reclusione in un processo per "estremismo" considerato di chiara matrice politica. Lo riporta Novaya Gazeta Europa. La pubblica accus ...