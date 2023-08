Natalità | se le culle non tornano a riempirsi il welfare resterà a secco

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) Per ogni italiano sotto i 15 anni ce ne sono due (o poco meno) sopra i 65. L'Istat nel 2022 ha fotografato l'indice di vecchiaia a 186,7. Il rapporto tra individui in età lavorativa (15-64 anni) e non (0-14 e 65 anni e più) passerà da circa tre a due nel 2021 a circa uno a uno nel 2050. Quindi tra poco più di 25 anni, in Italia avremo un lavoratore per ogni assistito. Un rapporto insostenibile per ogni sistema economico che abbia investito nella protezione sociale. Non ci saranno più risorse sufficienti per ilpubblico. In una recente intervista al Sole-24 Ore Gian Carlo Blangiardo ha ripetuto quello che ha detto per anni durante il suo mandato di presidente dell'Istat: tra vent'anni il Pil perderà circa 350 miliardi (il 18% in meno di quello attuale). Uno degli effetti del calo della popolazione di circa 3 milioni di individui, e una diminuzione della quota ...