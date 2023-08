Natalia Paragoni svela problemi post parto | «Momenti di difficoltà»

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 4 agosto 2023) Lo scorso 20 luglioe Andrea Zelletta sono diventati genitori. Dopo aver dato il lieto annuncio, però, sui due ragazzi sono trapelate tante voci, alcune non molto belle. Nello specifico, l'ex tronista di Uomini e Donne è stato pesantemente insultato per continuare a fare le sue serate da DJ, mentre la sua compagna fosse a casa da sola con la bimba. Come se non bastasse, poi, su Zelletta sono state diffuse anche alcune segnalazioni che lo vedevano intento a divertirsi in compagnia di altre donne. Questo ha spinto molti a credere che lui efossero in crisi. In queste ore, però, ci ha pensatoa rompere il silenzio sulla faccenda ere tutta la verità su quanto accaduto in questi giorni. Lo sfogo di...