Natalia Paragoni e Andrea Zelletta in crisi? Lei interviene dopo una segnalazione | “Non devo dare spiegazioni” – VIDEO

(Di venerdì 4 agosto 2023)stanno vivendo un momento didi coppiala nascita della piccola Ginevra? Il gossip arriva in seguito ad alcune segnalazioni riprese dall’esperta di gossip, Deianira Marzano. E subito, ad intervenire è stata proprio l’ex volto di Uomini e Donne, che in qualche modo ha messo a tacere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

e Andrea Zelletta stanno vivendo un momento di crisi di coppia dopo la nascita della piccola Ginevra Il gossip arriva in seguito ad alcune segnalazioni riprese dall'esperta di ...Andrea Zelletta enelle scorse ore sono stati inondati di polemiche. Il motivo L'ex tronista di Uomini e Donne, ormai da giorni, viene accusato duramente da diversi hater per via del suo lavoro da ...L'ex tronista di Uomini e Donne , Andrea Zelletta , è diventato padre per la prima volta della piccola Ginevra, nata dalla relazione con la sua scelta e compagna,. L'ex volto del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi si è lasciato andare a un lungo sfogo sui social, dopo alcune critiche ricevute. Uomini e Donne, Andrea Zelletta ...

Natalia Paragoni torna su Instagram per raccontare il parto ... Tag24

Natalia Paragoni torna sui social e racconta i dettagli del suo parto: ecco le dichiarazioni dell'ex corteggiatrice ...Andrea Zelletta perde la pazienza e replica alle critiche per i party e le serate in discoteca: l'ex tronista è una furia.