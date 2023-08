Napoli | trattativa ai dettagli per Natan del Bragantino | le cifre

(Di venerdì 4 agosto 2023) L'ultima amichevole contro il Girona ha fatto registrare un po' di preoccupazione in casa, soprattutto per quanto riguarda il...

LA- Natan è finito improvvisamente in cima alla lista nelle ultime ore. Il giovane ... L'ex Flamengo oggi è un obiettivo concreto del, in contatto con il Bragantino per trovare quanto ...Un vero e proprio blitz di mercato del: gli azzurri stanno portando avanti laper permettere e Natan, uno dei profili più interessanti del panorama sudamericano, di raggiungere l'...Il procuratore sta curando ale ritiene che l'affare possa essere un grande step in avanti per Natan. Il 22enne sarà quindi il nuovo difensore del, alla ricerca di un centrale dopo ...

Napoli, trattativa in chiusura per Natan del Bragantino Sky Sport

Il Napoli è ad un passo da Natan Bernardo de Souza. Sarà lui il difensore che raccoglierà la pesante eredità di Kim Min-jae.Il Napoli è ad un passo da Natan Bernardo de Souza. Sarà lui il difensore che raccoglierà la pesante eredità di Kim Min-jae.