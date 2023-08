Napoli | spunta un altro nome per sostituire Kim

Ultime news calciomercatoun altro nome per la difesa, dove Rudi Garcia sta spingendo con De Laurentiis e lo staff mercato per avere quanto prima a disposizione il sostituto di Kim Minjae . E se Kilman è il ...Ultime news calciomercatoil problema stipendio che complica l'addio e il futuro di Hirving Lozano . Perché in Europa nessuno è disposto a soddisfare le richieste del messicano, il cui accordo per il ...L'Inter prova a stringere i tempi per il vice - Sommer : dopo Trubin,anche il nome del ...: per la difesa sfuma Danso e c'è lo sfottò al. Roma, continua la trattativa per Marcos ...

Repubblica - Nuovo difensore Napoli, spunta il nome di Tomiyasu: la valutazione del club CalcioNapoli24

Un'altra big italiana si mette sulle tracce di Jesper Karlsson. Dopo essere finito nel mirino di Lazio e Napoli, l'esterno offensivo dell'AZ ...L'Inter continua la ricerca di un portiere e di un difensore: Tomiyasu e Chalobah in cima alla lista di Marotta. Il Milan si dedica alle cessione. Alla Lazio arriva Kamada ...