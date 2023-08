Napoli | piace in Serie A | la rivelazione dell’agente

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 4 agosto 2023) Giorni di addii e arrivi, gli uomini di mercato delsono pronti ad operare sui nuovi acquisti e sulle cessioni. Il calciomercato delsta per entrare nel vivo. Dopo la cessione al Bayern Monaco di Kim, i partenopei si sono mossi sul mercato per trovare l’erede perfetto del giocatore. Tanti i nomi circolati nelle ultime settimane, da Kilman a Mavropanos, ma a spuntarla a sorpresa, è stato Natan Sousa del Bragantino. Il nome del classe 2001 è stato reso noto in giornata, e con un’accelerata improvvisa ilha chiuso l’affare, aprendo il mercato. Non solo acquisti però: sono in tanti ain bilico, giocatori che con la giusta offerta economica potrebbero lasciare la squadra campione d’Italia. È il caso per esempio di Hirving Lozano: il messicano aveva trovato l’accordo economico con il Los Angeles ...