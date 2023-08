Napoli | offerta per Koopmeiners | sul piatto oltre 30 milioni per l’olandese

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ilfa sul serio perdell’Atalanta e sarebbe disposto a offrire30per il centrocampista olandese, ritenuto l’uomo giusto per completare il reparto. Calciomercatoha messo nel mirino Teunper rinforzare il centrocampo. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club azzurro sarebbe pronto a presentare una maxiall’Atalanta per, ritenuto l’uomo perfetto per completare e aumentare la qualità della mediana.è un mancino naturale che può giocare sia da mezzala destra che sinistra e che potrebbe far rifiatare Lobotka in regia all’occorrenza. In, garantirebbe a Garcia anche la possibilità di passare al 4-2-3-1 quando ...

Chesarebbe disposto a fare ilper convincere l'Atalanta Si spingerebbe fino a 30 milioni. "Ed è per questo che ilsarebbe disposto a spendere anche più di 30 milioni per far ......cosiddetta trattativa per i diritti televisivi che non ha trovato soluzione tra domanda e, ... Sta di fatto che al di là di questi guai juventini, c'è ilda tutti atteso per il dopo ...... in specie ae nel centro - sud, sono state avvisate della fine draconiana del sussidio. ...a leggere Sei già abbonato Accedi Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostradigitale ...

Napoli, assalto a Koopmeiners: pronta una maxi offerta per l'olandese Fantacalcio ®

Con poche certezze nel reparto di centrocampo, De Laurentiis studia il colpo a sorpresa: nel mirino l'atalantino Teun Koopmeiners ...La Nuova Maglia del Napoli 2024: Un Simbolo di Passione e Innovazione, La stagione 2023-2024 si preannuncia entusiasmante per i tifosi ...