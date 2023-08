Jessica sono i profumi dell'Europa, il burro di Parigi o l'acqua del mare di, che l'hanno ... A dicembre 2022 l'Istat ha pubblicato unarilevazione che aggiorna i dati sull'argomento ......secondo è l'obiettivo che la società si è prefissata per la campagna lanciata in vista della... Il Frosinone ha addirittura venduto più tessere del(9.233) ma il confronto non è proponibile:...... amplificate visto che ac'erano 30 persone davanti all'Inps', precisa Calderone. 'L'importo ... 'Il governo esclude oltre 800 mila persone dallamisura privandole di ogni sostegno ...

Napoli, nuova piazza Plebiscito: da DeLa al Gambrinus ecco chi è pronto a investire ilmattino.it

Plebiscito: dal Napoli ai pastorai di San Gregorio Armeno, dal Gambrinus al ristorante leopardiano. Ecco una lista di investitori interessati a rianimare la location più famosa della ...Una stagione d'oro era nell'aria da mesi. Archiviato il disastro del Covid, la voglia di viaggiare ha polverizzato anche le più ottimistiche previsioni di ripresa nel settore aereo ...