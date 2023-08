Napoli | Natan ad un passo | trovato l’accordo con il giocatore

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIlcontinua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Rudi Garcia: infatti, è in chiusura la trattativa per l’arrivo di, difensore brasiliano del Red Bull Bragantino. Come riporta gianlicadimarzio.com la base percon il club dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro totali. I dialoghi tra i due club sono positivi per arrivare alla fumata bianca tra le due squadre. Accordo raggiunto invece con ile si stanno definendo le commissioni degli agenti. Se tutto procede secondo i piani, domenica mattina svolgerebbe le visite mediche e poi andrebbe subito in ritiro. L’obiettivo è quello di farlo arrivare in tempo per l’amichevole di domenica alle 18:30 contro l’Augsburg. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

