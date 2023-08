Napoli | l’indizio social di mercato | arriva il follow al Napoli!

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ilsembra ormai molto vicino a firmare il nuovo difensore centrale che prenderò il posto di Kim, ormai un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Nel 2023 ifanno da padroni, anche nel calcio. E gli indizi sugli acquisti e sulle cessioni, possonore anche daimedia. È il caso di Natan, l’ultimo nome uscito per la difesa delche sembra vicino a vestire la maglia azzurra, secondo le ultime notizie di giornata. Natan, c’èL’agenzia che cura gli interessi del brasiliano, chiamata BRIO, ha da poco cominciato a seguire il club partenopeo su Instagram.

