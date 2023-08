Napoli | le condizioni di Kvaratskhelia | è pronto per il Frosinone?

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il mese di agosto continua ad appassionare i tifosi grazie alla sessione estiva di calciomercato. Tramite rinnovi, prestiti e acquisti il volto delle migliori società continua a mutare, in attesa dell’assetto definitivo da presentare per la prima partita della Serie A 2023/2024. Tuttavia ad attirare l’attenzione dei supporters, vi è anche la preparazione e gli allenamenti mirati dei calciatori che sono stati vessati da alcuni sinistri. A preoccupare i fedelissimi del club partenopeo è stato proprio l’infortunio subito dall’ala sinistra georgiana Khvicha, che metterebbe a rischio la sua partecipazione al confronto tra. Scopriamo di più sugli ultimi sviluppi che hanno coinvolto il numero 77 azzurro.: leprima del ...

...cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a... Sottopassi del Centro Direzionale di(Poggioreale) 8. Arena S. Antonio altezza Via Ben Hur (Soccavo)...Non si arresta il flusso di migranti che arrivano quotidianamente a Lampedusa . Le ottimemeteomarine di questi giorni, favoriscono le partenze delle piccole imbarcazioni di ferro ...a,...Notiziecalcio . Nuovo problema per la squadra di Rudi Garcia che stamattina ha dovuto fare i conti ... le ultime Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport sulledi Anguissa : ...

Infortunio Kvaratskhelia, il bollettino del Napoli: condizioni e recupero Tuttosport

Il servizio sarà gratuito e per il mese di agosto avrà una funzione sperimentale attiva i weekend di Agosto. La priorità nell'utilizzo sarà data anziani e famiglie con bambini ...Arriva GaiolEtta, la Navetta Elettrica del Parco Sommerso di Gaiola. Ancora un nuovo servizio gratuito per cittadini e turisti, messo a disposizione ...