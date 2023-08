Napoli | la preparazione non convince | troppi infortuni CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il Corriere dello Sport inizia a farsi qualche domanda sulla validità dellaatletica delalla luce dei tantitra i suoi giocatori nelle ultime settimane, da quando sono iniziati i ritiri estivi. Elmas ha saltato l’amichevole con l’Hatayspor per un affaticamento alla coscia. Risentimento alla coscia anche per Demme, che al terzo giorno di allenamento in Abruzzo si è dovuto fermare in anticipo rispetto ai compagni durante l’allenamento. A Castel di Sangro ha avuto problemi anche Lobotka, per un sovraccarico al ginocchio sinistro. E poi Mario Rui, che ha riportato una distrazione di primo grado del retto femorale che gli ha imposto tra i 10 e i 15 giorni di stop. Mercoledì, infine, Osimhen ha assistito all’amichevole col Girona in tribuna, per un affaticamento e si sono fermati anche Simeone, sempre per ...