Napoli | infortunio per Anguissa | a rischio la prima con il Frosinone

CASTEL DI SANGRO - Altro stop in casa. Alla lista degli indisponibili si è aggiunto Zambo Anguissa . Il centrocampista camerunese ha non ha preso parte all'allenamento di oggi nel ritiro di Castel di Sangro. Ecco le sue ...in allenamento per Anguissa. Il centrocampista delè stato costretto a fermarsi e nel pomeriggio ha fatto ritorno a Castel Volturno, dove si è sottoposto ai test presso la clinica ...Il georgiano condizionato da un problema al ginocchio In casascatta l'allarme Kvaratskhelia. L'esterno georgiano si è infortunato a margine dell'... l'del georgiano sarebbe ben più di ...

Napoli, infortunio per Anguissa: il comunicato sulle sue condizioni Corriere dello Sport

Il Napoli ha diramato un comunicato ufficiale per le condizioni di Frank Anguissa che ha riportato un infortunio nel corso di una seduta di allenamento ...Quanti problemi fisici per la squadra di Rudi Garcia. Out il centrocampista camerunese: ecco l'esito degli esami strumentali ...