Napoli | in arrivo il post Kim | colpo da 10 milioni

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 4 agosto 2023) Dopo settimane di lavoro ilsembra ormai vicino a firmare il nuovo difensore centrale che prenderà ilo di Kim min-Jae. Un mese di calma piatta per poi scatenarsi: il mercato delpotrebbe finalmente infuocarsi. L’obiettivo numero uno è il difensore centrale, profilo che deve essere all’altezza in quanto prenderà ilo del miglior difensore centrale della scorsa stagione, Kim. Il coreano è infatti un nuovo giocatore del Bayern Monaco: i bavaresi hanno pagato la clausola rescissoria inserita nel contratto appena un anno fa per regalarlo a Thomas Tuchel. Tanti i nomi vagliati dagli uomini mercato del. Giorgio Scalvini, gioiellino classe 2003 dell’Atalanta, passando poi per Mavropanos e Kilman. Anche Kevin Danso era un nome molto caldo, prima che prolungasse il suo contratto con ...