Napoli | ecco il nuovo Kim | arriva dal Brasile

Dalle parole si potrebbe presto passare ai fatti, un po' come per i discorsi tra ile Tete (23): l'esterno offensivo di proprietà dello Shakhtar Donetsk è stato proposto e interessa molto agli ...Edperché di fatto la Spagna è il laboratorio politico numero due, dopo l'Italia. Spagna dove ...era a Pompei durante la discussa inaugurazione della tratta superveloce ma non troppo Roma -......stop in casa. Alla lista degli indisponibili si è aggiunto Zambo Anguissa . Il centrocampista camerunese ha non ha preso parte all'allenamento di oggi nel ritiro di Castel di Sangro.le ...

Cinema all’Aperto 2023 a Napoli: ecco le proiezioni in programma Napolike.it

Blitz Napoli, 30 milioni per la rivelazione della A: i fantallenatori non vogliono il trasferimento per continuare a sperare nei suoi bonus. Il mercato del Napoli potrebbe finalmente esaltarsi con un ...Quanti problemi fisici per la squadra di Rudi Garcia. Out il centrocampista camerunese: ecco l'esito degli esami strumentali ...