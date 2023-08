Napoli al primo posto in una speciale classifica | riguarda i tifosi

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ilè alunachee che può inorgogliere ancora di più il popolo partenopeo. Gli azzurri hanno vinto lo Scudetto anche grazie al sostegno del proprio pubblico che dalla prima all’ultima giornata ha sempre riempito del tutto lo Stadio Maradona. E per la nuova stagione si preannuncia lo stesso spettacolo sugli spalti, visto che sono stati già venduti 25mila abbonamenti e ci sarà quasi sempre il sold out.alper il tifo allo stadio: laIlha dal suo lato una passione smodata da parte dei propriche è stata l’arma in più nei momenti di difficoltà della passata stagione e darà ...

Oggi algiro inaugurale presenti il direttore del Parco sommerso di Gaiola Maurizio Simeone, l'assessora al Turismo del Comune diTeresa Armato, la consigliera comunale Maria Grazia ...Roma si estende su un territorio grande come le città di Milano,, Torino, Bologna, Catania, Palermo, Genova e Firenze messe insieme. Qui foto presa da Geopop. ...il quale nessun politico di...1 Se illo scorso anno ha vinto lo scudetto e si è dimostrato straripante per tutta la stagione è ... Ilè stato Juan Jesus, stop per lui in Trentino, ma regolarmente in campo in tutti gli ...

Napoli-Girona 1-1 (4-2 dcr): rivivi la diretta della seconda amichevole a Castel Di Sangro Corriere dello Sport

Per il Napoli arriva una notizia attesa: pronto a dire sì all'ingaggio triplicato, la firma è davvero imminente ...Quarant'anni dopo Ponticelli celebra la memoria di Nunzia e Barbara, le due giovanissime vittime di quello che è passato alle cronache come il “massacro di Ponticelli”.