Napoli | accelerata per Natan | De Laurentiis pronto a chiudere per l'ex obiettivo della Roma

(Di venerdì 4 agosto 2023) L'ultima amichevole contro il Girona ha fatto registrare un po' di preoccupazione in casa, soprattutto per quanto riguarda il...

L'ex Flamengo oggi è un obiettivo concreto del, in contatto con il Bragantino per trovare quanto prima l'accordo . De Laurentiis prepara l'e c'è ottimismo per la chiusura dell'...Calciomercatodell'Ajax per Josip Sutalo della Dinamo Zagabria, profilo monitorato anche dal: lo svelano i colleghi di Tuttomercatoweb . Secondo quanto si apprende, nella giornata di ...Sui costi da sostenere,assicura che 'Il Comune affitterrà le navette con BusItalia e i ... Il tema della dinamicità è ciò che ha reso possibile questa. È un bel punto di partenza per ...

Napoli, accelerata per Natan: De Laurentiis punta l'ex obiettivo della ... Calciomercato.com

Murillo Santiago è uno dei nomi che sta seguendo il Napoli per la prossima stagione: il suo annuncio cambia il futuro. Gli azzurri cercano un nuovo difensore da regalare a… Leggi ...Il Napoli starebbe accelerando per il post Kim: De Laurentiis avrebbe preparato la prima offerta da presentare al Corinthians per Murillo ...