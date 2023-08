My Home My Destiny | anticipazioni 7 agosto | Mehdi incoraggia Zeynep a non mollare gli studi

(Di venerdì 4 agosto 2023) MyMy: in questa puntata ci sarà un’importante presa di coscienza da parte di…Una presa di coscienza che aiuterà! Rivedremo anche Benal e Cemile. MyMyvuole cherealizzi il suo sogno. Intanto Benal…parla a quattr’occhi con Nermin e, dopo che lei lo ha attaccato, si rende conto che, per quanto senza averne la minima intenzione, sta condizionando negativamente (certo non lui solo!) la vita di, inclusa la sua futura carriera forense. Come ben sappiamo, la nostra beniamina è sempre stata molto determinata nel raggiungere il suo ...

... Canale 5 - Terra Amara ha totalizzato una media di 2.362.000 spettatori (22.81%); Canale 5 - La Promessa ha intrattenuto 1.848.000 spettatori (21.67%); Canale 5 - MyMyha tenuto ...Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful , Terra Amara , La Promessa , MyMye Un Altro Domani , che andranno in onda oggi, 4 agosto 2023 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 , ci ...La Promessa : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share MyMy: 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di Auditel.

My home my destiny, la puntata del 3 agosto in streaming Mediaset Infinity

Nelle prossime puntate di My Home My Destiny, il pubblico vedrà la resa dei conti per Ekrem. Il suo segreto verrà scoperto.Nelle prossime puntate di My home my destiny, Bayram si presenterà ubriaco nel frangente in cui l'assistente sociale farà un colloquio a Mehdi e Zeynep per comprendere se i due possano ricoprire al ...