Musica | in uscita il primo disco di Emme22

(Di venerdì 4 agosto 2023) Si intitola “Simmfree” illavorografico di, all’anagrafe Giovanni, Ivan, Antonio Barrucci , giovane rapper di Secondigliano. Un album contenente 10 tracce scritte dal cantautore partenopeo, disponibile sulle piattaforme digitali dallo scorso 27 giugno scorso. L’album, prodotto dall’etichettagrafica “Zeus Record”, nota storica per molti autori dipartenopea, si presenta come un piccolo capolavoro che riesce a fondere diversi generili il cui risultato finale è un sound ampio e coinvolgente. Approfondiamo quale è il linguaggio e il messaggio di un giovane rapper napoletano: Come hai scelto il nome “”? “Nasce creando un acronimo dalla mia data di nascita, il 22 maggio”. E la tua passione per la? “La ...

In concomitanza con l'al cinema del film, il 24 agosto - prodotto da Kino Produzioni, Rai ... "È unaricca di attese , ho una grande passione per gli elementi diluiti nel tempo della ......"su DVS Records . Il brano a fine novembre 2020 viene poi pubblicato in un nuovo remix curato da Luca Guerrieri. Ecco poi la sua label, Ross Roys Records, dove da tempo pubblica la suaIl primo singolo della nuova label di Giulia Regain è "The New Age ",venerdì 28 luglio. Il ...al suono autenticità e dinamica in modo che tutti i dettagli e le suggestioni dellapossano ...

MUSICA/ Luciano Ligabue, in uscita il 25 agosto 'Una canzone ... IlMohicano_MilanoSound

Leggi su Sky TG24 l'articolo Maria Chiara Argirò: 'Dobbiamo abituare il pubblico alla nuova musica e dargli spazio' ...