Musah Milan | adesso è ufficiale l’acquisto del centrocampista

(Di venerdì 4 agosto 2023), il giocatore statunitense è un nuovo rossonero: è arrivato anche l’annunciodel club Yunusè un nuovo giocatore del, come annunciato dallo stesso club rossonero. IL COMUNICATO – ACè lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Yunus. Ilstatunitense ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028. Nato a New York il 29 novembre 2002, Yunus cresce nel Settore Giovanile dell’Arsenal prima di trasferirsi, nel 2019, al Valencia. Con gli spagnoli gioca per una stagione nella Squadra Riserve prima di essere promosso in Prima Squadra, con cui debutta nel settembre 2020, totalizzando 108 presenze e 5 gol. Vanta 27 ...

3 Ilaspetta Yunusper confermarsi come la squadra italiana che ha investito di più in Europa. Top 10 per la società meneghina che supera quota 100 milioni con l'arrivo dell'americano. In giro ...... Maignan Calabria Thiaw Tomori Hernandez Loftus - CheekReijnders Chuckweze Giroud Leao (Con Pulisic pronto a subentrare sia a Chuckueze o a Leao, o lostesso Okafor secondo necessità) Con ...... Reggina bocciata dal Tar del Lazio - Colpo Olimpia Milano, preso Nikola Mirotic - Mondiali 2028 e 2029 di ciclismo assegnati agli Emirati Arabi - Per ilc'èe la pista Lenglet, ma ...

Milan, è il Musah-day: visite finite, adesso la firma - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Milan annuncia il colpo. Ufficiale l'acquisto di Yunus Musah a titolo definitivo dal Valencia: il comunicato ...Yunus Musah è ufficialmente un giocatore del Milan. "AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni ...