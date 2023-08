Murillo si informa via WhatsApp sulle voci di mercato col Napoli

(Di venerdì 4 agosto 2023)ha commentato i rumors sul suo passaggio al: “Sono tranquillo, il mio futuro è nelle mani del mio entourage”. CALCIO. Nuovo retroscena sul possibile passaggio dial. Il difensore brasiliano, obiettivo degli azzurri per raccogliere l’eredità di Kim Min-Jae, è statoto tramitedalla madre circa leche lo vorrebbero in Italia. La signora ha inviato al figlio la prima pagina del Corriere dello Sport in cui si parlava dell’interesse delnei suoi confronti. Sorpreso della risonanza mediatica della trattativa in Italia,ha così commentato: “Sono tranquillo, sono concentrato sul Corinthians, penso ai prossimi obiettivi. Il mio ...

"Sono arrivati così lontano, addirittura in Italia"., centrale di proprietà del Corinthians che piace al Napoli , sa dell'interesse degli azzurri ed è rimasto stupito per come la trattativa tra i due club sia stata raccontata con cura dei ..."Sono arrivati così lontano, addirittura in Italia"., centrale di proprietà del Corinthians che piace al Napoli , sa dell'interesse degli azzurri ed è rimasto stupito per come la trattativa tra i due club sia stata raccontata con cura dei ...

Retroscena Murillo, si informa via whatsapp sul Napoli con il Corriere dello Sport! Corriere dello Sport

Ne parla il portale spagnolo "Relevo" secondo cui l'affare tra il club di De Laurentiis e il centrale è avviato e si può concludere in breve tempo ...