Mountain bike downhill | Mondiali 2023 | bene Scarsi e Widmann in qualifica | in finale anche Revelli e Palazzari

(Di venerdì 4 agosto 2023) Al via il programma dellaper le categorie elite. Già in archivio lezioni del, in scena sul tracciato di Fort William, 2800 metri con 550 metri di dislivello. Delineati dunque i finalisti al maschile, mentre al femminile la prova diè servita più che altro come allenamento, dato che tutte le presenti erano giàte di diritto. Squilli importanti in chiave azzurra nellezioni al femminile. La 23enne Gloriaha infatti fatto segnare un 5:09.101 che le vale il quinto tempo, davanti alla più esperta e più quotata connazionale Veronika, distante da lei appena un secondo e mezzo (5:10.548). Miglior tempo in assoluto per la Campionessa in carica, l’austriaca Valentina ...

- Ai campionati europei giovanile di MTB è la giornata dello Short Track. Si assegnano quattro titoli continentali: under 15 e under 17 maschile e femminile. Si corre e ci si batte sul ..."È un'occasione importante perché segna l'entrata in funzione di un bivacco posizionato all'interno di percorsi ideali per gli escursionisti a piedi o in. Inoltre la struttura è un ...In, e -o bici da strada, gli appassionati possono esplorare affascinanti città, parchi verdeggianti e pittoresche sponde del fiume, il tutto godendosi i paesaggi mozzafiato della ...

MONDIALI MARATHON: I 6+2 SCELTI DA CELESTINO PIANETAMOUNTAINBIKE.IT

Tremosine (BS) - La stagione 2023 non vedrà riconfermata la presenza della Tremalzo Bike. Una notizia triste per certi versi, obbligata per altri. Dopo av ...Si chiama Late Summer la proposta dell’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ), per vivere la pace e i colori unici della stagione più bella delle Dolomiti, tra escursioni guida ...