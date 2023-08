Motorola | per il razr 40 ultra illustrazioni d’autore per comunicare le emozioni

(Di venerdì 4 agosto 2023) (Adnkronos) – Quindiciper personalizzare, e adattare al proprio mood, il display del proprio smartphone. Sono quelle disegnate da Momusso, nome d’arte di Martina Lorusso, una grafica e illustratrice, che ha collaborato connell’iniziativa ‘Libera le’ destinata ai clienti del40. Infatti le– scaricabili dalla pagina ufficiale del sito italiano di– possono essere utilizzate come sfondo sia dell’ampio display interno che di quello esterno, che sul pieghevole premium è il più ampio della categoria (3,2 pollici). Il tutto comunicando il proprio stato d’animo, le aspirazioni e i desideri quotidiani. “Lesono ciò che ci rende umani” afferma Momusso. ...

... uno strumento fondamentale ma che talvolta isola, è una nuova sfida chemi ha dato l'opportunità di esplorare e che ho colto con entusiasmo,dare voce in modo non convenzionale alle ...Infine, entrambi gli accordi prevedono anche un futuro sviluppo congiunto di nuove piattaformela prossima generazione di auto elettriche. Ricezione pazzesca e ricarica fulmineaEdge 40 ......di video più lunghi e caricamenti di video con risoluzione 1080p In Italiaabbonarsi a X Blue occorrono 102,48 euro all'anno o 9,76 euro al mese. Ricezione pazzesca e ricarica fulminea...

Motorola, per il razr 40 ultra illustrazioni d'autore per comunicare le ... Adnkronos

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Sei hai bisogno di un nuovo smartphone ma non vuoi spendere un patrimonio, oggi è il tuo gionro fortunato! ancora per poco su Amzon trovi il Motorola Edge ...