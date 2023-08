MotoGp Silverstone | orari e dove vederla in tv | prove libere | qualifiche e gara

(Di venerdì 4 agosto 2023) (Adnkronos) – Il Motomondiale 2023 con la, la Moto2 e la Moto3 torna in pista ada oggi, venerdì 4 agosto, e per tutto il weekend fino a domenica 6. Si parte dunque oggi con le1 alle 11.45, domani sabato 5 agosto ci saranno lesempre alle 11.50 e la Sprint alle 16. Domenica laalle 14. Di seguito glidella gare evederle in tv e streaming. Oggi, venerdì 4 agosto Ore 10:1 Moto3 Ore 10.50:1 Moto2 Ore 11.45:Ore 13.25:2 MotoE Ore 14.15:...

Leggi anche, orari e dove vederla in tv: prove libere, qualifiche e garaParte ufficialmente in questo week end, in contemporanea con la ripartenza della stagione della, la fase 2 della promozione del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini al Misano World Circuit dall'8 al 10 settembre. Da questo momento, a fianco dei ...Laè tornata, la lunga attesa estiva si è conclusa stamattina a. Accompagnata da un meteo propriamente invernale e tipicamente british , ha preso il via il weeekend del Gran Premio di ...

Silverstone, Bagnaia: "La pressione gomme Servirà attenzione, ma con 8 Ducati sapremo regolarci" La Gazzetta dello Sport

(Adnkronos) – Marco Bezzecchi è risultato il più veloce nelle prime prove libere del MotoGp di Silverstone. Alle sue spalle l’altra Ducati del compagno di team Mooney VR46, Luca Marini. Terza un’altra ...È il momento di conoscere i segreti di Silverstone! Scopriamo come si guida (e si frena!) nel Regno Unito grazie ai dati Brembo ...