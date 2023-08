MotoGp Silverstone | Bezzecchi il più veloce nelle prime prove libere

(Di venerdì 4 agosto 2023) Marini secondo, quattro Ducati nei primi quattro posti, Bagnaia 14esimo Marcoè risultato il piùdeldi. Alle sue spalle l’altra Ducati del compagno di team Mooney VR46, Luca Marini. Terza un’altra Ducati, quella di Jorge Martin, quarta ancora una Rossa di Borgo Panigale, quella di Johann Zarco. Bagnaia non forza e si piazza quattordicesimo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... "La frenata più bella Ovviamente..." Come frena unaad Assen I segreti del GP Olanda 2023 con Brembo Quattro curve lente ma molto diverse AlCircuit i pilotiutilizzano i ...Marco Bezzecchi è risultato il più veloce nelle prime prove libere deldi. Alle sue spalle l'altra Ducati del compagno di team Mooney VR46, Luca Marini. Terza un'altra Ducati, quella di Jorge Martin, quarta ancora una Rossa di Borgo Panigale, quella di ...Parte ufficialmente in questo week end, in contemporanea con la ripartenza della stagione della, la fase 2 della promozione del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini al Misano World Circuit dall'8 al 10 settembre. Da questo momento, a fianco dei ...

Silverstone, Bagnaia: "La pressione gomme Servirà attenzione, ma con 8 Ducati sapremo regolarci" La Gazzetta dello Sport

(Adnkronos) – Marco Bezzecchi è risultato il più veloce nelle prime prove libere del MotoGp di Silverstone. Alle sue spalle l’altra Ducati del compagno di team Mooney VR46, Luca Marini. Terza un’altra ...È il momento di conoscere i segreti di Silverstone! Scopriamo come si guida (e si frena!) nel Regno Unito grazie ai dati Brembo ...