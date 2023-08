(Di venerdì 4 agosto 2023) Comincia nel segno dellala seconda parte del Motomondiale dopo cinque settimane di sosta estiva, con un notevoledella casa di Borgo Panigale in occasione della prima sessione di prove libere delPremio di, nono round stagionale del Mondiale. A Silverstone debutta il nuovo format, che prevede l’utilizzo di un solo turno (il secondo del venerdì) per stabilire i 10 piloti ammessi direttamente in Q2. La FP1 diventa dunque una sessione più “soft” dal punto di vista dei time-attack, con team e piloti focalizzati maggiormente sull’ottimizzazione del set-up e sulla raccolta dati in vista delle gare. Marco Bezzecchi è stato il più veloce con il tempo di 2’00?295, rifilando 36 millesimi al teammate Luca Marini, 75 a Jorge Martin e ...

... siamo stati insieme praticamente per tutta la mia carriera ine ho avuto grandi stagioni, ... Ovviamente non stiamo andando bene e il pacchetto non ci permette di raggiungere grandi, e ...L'italiano intanto riparte da Silverstone, tracciato che non gli ha regalato grandiin(10° nel 2022) e che l'ha visto salire sul podio in una sola occasione in carriera, con la ...Posso fare buonie voglio concentrarmi su questo. Nuovo format Sicuramente cambierà qualcosa, ma non troppo. Per le pressioni invece ci sarà da adattarsi, ma la finestra non è ampia e c'è ...

MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Gran Bretagna 2023: poker Ducati, ma Bagnaia deve inseguire OA Sport

La Casa britannica resterà fornitore esclusivo di motori per la classe intermedia per altre cinque stagioni e svilupperà una scatola del cambio completamente nuova dal 2025 ...Nella prima sessione di prove libere a Silverstone, Bezzecchi e Marini dettano il passo al resto della griglia. In difficoltà Bagnaia, fuori dalla top ten ...