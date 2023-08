(Di venerdì 4 agosto 2023)venerdì 4 agosto vanno in scena ledel GP di, tappa del Mondialeche si disputa sul circuito di Silverstone. Si torna in pista dopo la lunga pausa estiva e si preannunciade spettacolo sul tracciato in terra britannica, la stagione è entrata nel vivo e i piloti avranno a disposizione un paio di sessioni per trovare il feeling con la pista e iniziare la messa a punto in vista di qualifiche e gara. Francesco Bagnaia si presenta da leader del campionato. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti gli, delledel GP di, tappa del ...

Come seguire in tv il nono appuntamento della ...Franco Morbidelli commenta l'addio a Yamaha , che avverrà al termine di questa stagione: ' Ho vissuto grandi emozioni in, a 28 anni, sono ancora giovane e penso che l'Academy mi aiuterà a trovare delle opportunità. Non stiamo andando bene, inutile nasconderlo, poi il team ha deciso di puntare su Rins che è ...Antepost Gli ultimi risultati prima della pausa hanno abbassato ulteriormente la quota per il titolo mondiale di Bagnaia,a 1,25 (prima del Gp d'Olanda era a 1,35). Martin e Bezzecchi completano ...

MotoGP oggi, GP Gran Bretagna 2023: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8 OA Sport

MotoGP, forfait inatteso: ecco che cosa sta accadendo in quest'ultimo periodo. Stop per uno dei piloti più amati, le ultimissime ...MotoGP, succederà fin da subito: il top team cambia pilota, pazzesco: che cosa è accaduto in queste ultime ore, ufficiale il nuovo pilota ...