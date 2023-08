MotoGP | Marquez | “Fisicamente non al top | ma continuiamo a lavorare”

(Di venerdì 4 agosto 2023) Al termine della giornata di libere sul circuito di Silverstone, Marc– tredicesimo – rilascia le sue prime dichiarazioni: “Sono partito un po’ teso ma verso la fine sono migliorato. Ovviamente vorremmo essere più vicini alla vetta della lista dei tempi, ma al momento dobbiamo concentrarci sul migliorare ciò che abbiamo.ho un po’ di dolore alla gamba destra, intorno ai muscoli adduttori, ma. Il focus di questo fine settimana è dentro la mia squadra e me stesso, per costruire una base e diventare più forti“. Ritorna in pista Joan Mir, che oggi si è piazzato diciottesimo: “Ho dovuto pazientare per arrivare a questo punto, ma è stato fantastico tornare di nuovo in moto e con la squadra. Siamo partiti con la base che stavamo usando a Le Mans perché con questa mi ...

Non è ilche abbiamo raccontato negli ultimi 10 anni. Ha anche detto che era disponibile ad ... Novità anche per Aprilia Laè riparita da Silverstone e lo ha fatto anche con delle novità ......iridato della classeè stato comunque di gran lunga la Honda più veloce, avendo inflitto 0″9 a Joan Mir 18°, 1″2 a Takaaki Nakagami 20° e 1″7 a Iker Lecuona 22°....In crisi nera la Honda, che a partemette in 18°, 20° e 22° piazza i suoi alfieri, ... VEDI ANCHEGran Bretagna 2023: le classifiche e i risultati del weekendGran Bretagna 2023, ...

GP Gran Bretagna MotoGP 2023 Repsol Honda - Marc Marquez non è riuscito a centrare l'accesso diretto in Q2 nelle prove del Gran Premio di Gran Bretagna, nona tappa della MotoGP 2023 in programma a Sil ...Al termine della giornata di venerdì, Quartararo non ha trovato molte risposte alla sua complicata situazione attuale. El Diablo è tornato a segnalare la mancanza di grip come causa dei problemi della ...