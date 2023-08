(Di venerdì 4 agosto 2023)riparte da dove aveva lasciato prima delle vacanze estive, ovvero da una prestazione brillante. Il portacolori del team Ducati Pramac, infatti, ha concluso al secondo posto la P2 del Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato di Silverstone il miglior tempo lo ha messo a segno un Aleix Espargarò davvero straripante con la sua Aprilia con il tempo di 1:58.183 con 671 millesimi sue 715 su Brad Binder. Quarta posizione per Maverick Vinales a 721, quinta per Johann Zarco a 760, mentre è sesto Francesco Bagnaia a 790. Nella top10 trovano comodamente posto anche Marco Bezzecchi settimo a 835, ottavo Jack Miller a 1.018, nono Luca Marini 1.063 mentre è decimo Alex Marquez a 1.115. Al termine del venerdì inglese il pilota nativo di ...

... la cronaca delle P Il nuovo format concentra nel pomeriggio le emozioni delladel venerdì: ... il catalano della Aprilia gira in 1:58.183 e precede di quasi sette decimi (+0.671)Martin . ..., GP Gran Bretagna, FP1: Bezzecchi in testa seguito dal compagno di team Marini, indietro ... Terzo posto perMartin per Pramac , distante dal primato 75 millesimi. A 172 millesimi troviamo ......è risultato il più veloce nelle prime prove libere deldi Silverstone. Alle sue spalle l'altra Ducati del compagno di team Mooney VR46, Luca Marini. Terza un'altra Ducati, quella di...

MotoGP, Jorge Martin: "Bel ritorno in pista. La nuova carena Non cambia molto rispetto alla vecchia" OA Sport

Jorge Martin riparte da dove aveva lasciato prima delle vacanze estive, ovvero da una prestazione brillante. Il portacolori del team Ducati Pramac, infatti, ha concluso al secondo posto la P2 del Gran ...Aprilia, Ducati, KTM: il più veloce è Aleix Espargaro, con un vantaggio di ben 0”671 su Jorge Martin e di 0”715 su Brad Binder. Italiani: Francesco Bagnaia sesto, Franco Morbidelli 12esimo, Enea Basti ...