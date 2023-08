MotoGP | GP Gran Bretagna 2023 Si ricomincia da dove ci si era lasciati | i valori non sono cambiati

(Di venerdì 4 agosto 2023) Un siluro di colore nero è improvvisamente apparso in superficie a Silverstone, realizzando un giro clamoroso sull’asfalto inglese. Ilde protagonista del venerdì pomeriggio delPremio diè Aleix Espargarò, capace di chiudere una tornata in 1’58”183, rifilando così 671 millesimi al secondo classificato, Jorge Martin! Un distacco enorme, se si pensa che tra il veterano catalano e il più giovane madrileno c’è più spazio di quello che intercorre tra Martinator e il tredicesimo! Aprilia conferma di trovarsi a meraviglia sul tracciato di Silverstone,già aveva fatto molto bene nel 2021 e 2022. D’altronde Maverick Viñales si è attestato al 4° posto. La Casa di Noale avanza quindi la propria candidatura a un weekend dade protagonista. Certo, superare la ...

Il resto della top ten delle FP1. Caduta per Morbidelli. Vanno direttamente al Q2 di domani anche Martin, Binder, Zarco, Bagnaia, Bezzecchi, Miller, Marini e Marquez. Quest'ultimo ha dominato la parte del turno, imponendo un ritmo preoccupante per i suoi avversari. Potrebbe rivelarsi la sorpresa del gran premio inglese. Meglio di Arbolino hanno fatto anche ...

Il nuovo format delle prove piace all'Aprilia, che brilla nelle Libere2 del GP di Gran Bretagna, con il miglior tempo di Aleix Espargaro in 1.58.183 e il quarto del suo compagno Maverick Vinales ...Espargaro timbra un tempo sensazionale all'ultimo giro ed è il più bravo. Alla Q2 sei Ducati e due Aprilia. Bazzecchi che spavento. Marquez e Quartararo out ...