MotoGP | Bezzecchi svetta in FP1 a Silverstone davanti a Marini e Martin 14° Bagnaia

(Di venerdì 4 agosto 2023) Archiviata la lunga pausa estiva, Ducati riparte alla grande e piazza un bel poker nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2023, valido come nono round stagionale del Mondiale. La casa di Borgo Panigale si conferma dunque il punto di riferimento della griglia anche sulla pista di, almeno in condizioni di asciutto. Marcoè stato il più veloce del lotto in 2’00?295, ma subito alle sue spalle Lucaha completato la doppietta del team Mooney VR46 inserendosi a soli 36 millesimi dal compagno di squadra romagnolo. A seguire troviamo in classifica le Ducati Pramac di Jorgee Johann Zarco a 75 e 172 millesimi dal miglior tempo assoluto. Il primo dei non ducatisti è Jack Miller, 5° con la KTM a 370 millesimi dalla vetta ...