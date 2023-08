Moto3 | ordine di arrivo e classifica prove libere 1 GP Gran Bretagna 2023 | Ortolà il più veloce

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ivanfa segnare il miglior tempo nelle primedelladel GP diin programma sul circuito di Silverstone. Il pilota spagnolo ha girato in 2:12.817, precedendo di un centesimo il connazionale Jaume Masia e di due il giapponese Ayumu Sasaki. Il miglior azzurro è Stefano Nepa, in quarta posizione. In top 10, però, troviamo altri due azzurri: Romano Fenati (sesto) e Riccardo Rossi (ottavo). Di seguito l’d’(top 10).1 Ortola (Angeluss MTA Team) 2:12.817 Masia (Leopard Racing) +0.010 Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) +0.022 Nepa (Angeluss MTA Team) +0.199 Moreira (MT Helmets-MSI) +0.371 Fenati (Rivacold ...