Moto2 | ordine di arrivo e classifica prove libere 1 GP Gran Bretagna 2023 | miglior tempo di Acosta | Arbolino 11°

(Di venerdì 4 agosto 2023) L’die ladelle1 del GP didi. Sul circuito di Silverstone, è Pedroa mettere a referto il, girando in 2:05.399. Alle sue spalle Chantra e Gonzalez, mentre non figurano italiani in top 10. Ile è Tony, rivale diper il Mondiale, undicesimo a circa un secondo. Di seguito l’di(Red Bull KTM Ajo) 2:05.399 Chantra (Idemitsu Honda Team Asia) +0.016 Gonzalez (CP Yamaha VR46 Master Camp) ...

... MotoGP Rider Fan Parade Ore 12.15: gara Moto3 Ore 14: gara MotoGP Ore 15.30: gara... si torna in pista il 4 agosto con le prove libere del GP Silverstone GP OLANDA, L'DI ARRIVO 1) ...ZT 310/350 - R1, ZT 310/350 - X1, ZT 310/350 - V e ZT 310/350 - T sono, in, la naked, la ... mentre nel 2010 il team Italo - Cinese diJiR, aveva come direttore generale niente meno che ...Lo spagnolo Augusto Fernandez del Red Bull Team KTM Ajo ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna classebattendo in volata nell'il connazionale Alonso Lopez della Boscoscuro Speed Up , il britannico Jake Dixon ( GasGas Aspar ), il giapponese Ai Ogura ( Idemitsu Honda Team Asia ) e lo ...