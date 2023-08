Moto2 | Acosta parte forte a Silverstone col miglior tempo nella P1 Fuori dalla top10 Arbolino

(Di venerdì 4 agosto 2023) Pedrocomincia alla grande il weekend didopo cinque settimane di pausa estiva e stampa ilprima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2023, nono appuntamento stagionale del Mondiale. 2’05?399 il limite fissato praticamente sulla bandiera a scacchi dal giovane talento spagnolo del team Red Bull KTM Ajo, che ha beffato in extremis per 16 millesimi Somkiat Chantra. Il thailandese del team Asia IDEMITSU ha occupato la prima posizione per quasi tutto il turno, dimostrando comunque un ottimo feeling con il velocissimo tracciato inglese sull’asciutto. Terza piazza a 133 millesimivetta per lo spagnolo Manuel Gonzalez, che ha preceduto il giapponese Ai Ogura (4° a 247 millesimi da) ...

... il pilota della Ktm Pedro, reduce dal terzo posto di Assen. Terzo in classifica generale ... Moto3 e. Nel pomeriggio i piloti della classe regina saranno al via delle FP2 che decreteranno ...' In questo momento il mio sogno è diventare campione del mondo (in, ndr) .è uno dei più veloci insieme a me e credo che sia l'unico a potermi impensierire nella corsa al titolo . Vedo ...Ora si sta giocando il mondiale diinsieme a Pedroe non ha paura di scomodare un paragone pesantissimo di Emanuele Pieroni 'Se un pilota ha un talento eccezionale e anche una certa ...

Moto2 Gp Gran Bretagna Prove 1 – E’ di Pedro Acosta il miglior tempo della prima sessione di prove del Gran Premio di Gran Bretagna classe Moto2, nona gara del Motomondiale 2023, in programma a ...Triumph Motorcycles ha firmato un nuovo contratto per continuare a essere fornitore esclusivo di motori per il Campionato Mondiale FIM Moto2 per altre cinque stagioni, dal 2025 al 2029. In questo modo ...