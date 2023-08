(Di venerdì 4 agosto 2023) "E' improbabile che l'interferenza di alcune forze extra - regionali possa cambiare in meglio la" in: lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, commentando la richiesta del ...

"E' improbabile che l'interferenza di alcune forze extra - regionali possa cambiare in meglio la situazione" in Niger: lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, commentando la richiesta del ...Da, un invito al dialogo. Da Washington, invece, la smentita di voci circa un'evacuazione in ... Ma gli sviluppi restano imprevedibili, anche per via delled'altre potenze, come ......la fine dell'accordo sulle esportazioni di cereali dai porti ucraini provocata dal ritiro di... È quella della contea di Fulton sulleper capovolgere il risultato delle elezioni del ...

Mosca, 'interferenze non migliorano la situazione Niger'++ Agenzia ANSA

"E' improbabile che l'interferenza di alcune forze extra-regionali possa cambiare in meglio la situazione" in Niger: lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, commentando la richiesta del pres ...Mosca sta rafforzando le sue attività militari e commerciali nella regione, con gravi conseguenze per l'ecosistema ...