Mosca | ' distrutti due droni a Novoriossijsk'

Le navi russe hanno distrutto due droni marini che questa mattina hanno tentato di attaccare la base navale russa di Novorossijsk, (territorio Krasnodar), una città che si affaccia sul Mar Nero, nel ...... individuati edalle navi russe a guardia della base navale. Il porto ha temporaneamente ... Dopo la rottura dell'accordo, raggiunto per la prima volta nel luglio 2022, sia Kiev che...AGI - La Difesa diha riferito di aver respinto due attacchi con droni ucraini , uno in Crimea e l'altro contro ... Dieci sono statidalla difesa aerea in servizio. Altri tre droni nemici ...

Attacco di droni marini, Mosca: "Hanno tentato di attaccare la base navale". Esplosioni in Crimea - Aggiornamento del 04 Agosto delle ore 09:15 - Aggiornamento del 04 Agosto delle ore 09:15 RaiNews

Le navi russe hanno distrutto due droni marini che questa mattina hanno tentato di attaccare la base navale russa di Novorossijsk, (territorio Krasnodar), una città che si affaccia sul Mar Nero, nel s ...«All'inizio di oggi, le forze armate dell' Ucraina hanno lanciato due imbarcazioni senza equipaggio per attaccare la base navale di Novorossijsk. In risposta all'attacco, le navi da guerra russe hanno ...