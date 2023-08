Morto l’uomo più anziano del mondo | la sua età choc 7 figli | 25 nipoti | 42 pronipoti | 11 ‘pro-pronipoti’

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 agosto 2023) Una brutta notizia è stata confermata nelle scorse ore, infatti èpiùdel. Il suo nome era Jose Paulino Gomes e a far rimanere tutti senza fiato è l’età della persona in questione. Un vero e proprio record clamoroso, dato che nessuno riusciva a credere quando fosse nato. Ma nel certificato delle sue nozze è presente una data ben definita, riguardante la sua venuta alla luce, quindi c’è un documento ufficiale che confermerebbe tutto. Oltre alla sua famiglia, sono in tanti ad essere rimasti dispiaciuti per questo addio. Purtroppo èpiùdele la storia di Jose Paulino Gomes sta già facendo il giro del pianeta. Se n’è andato per sempre all’interno della sua abitazione, certamente affiancato dai suoi ...