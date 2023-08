Morto in spiaggia | prima la paura poi la tristezza Le urla | i soccorsi e il terribile epilogo

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tragedia in. Panico tra i bagnanti non appena udite le grida provenire dall’acqua. Due ragazzine stavano nuotando quando hanno lanciato l’allarme. Stando a quanto si apprende, il mare era mosso e le due giovanissime erano a rischio annegamento quando un uomo di 60 anni è andato in loro soccorso tuffandosi. Salve le due ragazzine, ma l’uomo non ce l’ha fatta. La vicenda è avvenuta presso il lido di Latina nellalibera. Sul posto immediato l’arrivo dei, ma nulla è valso a salvare la vita all’uomo dal cuore grande. Uomo muore a 60 anni in. La tragedia è avvenuta intorno alle 17 sullalibera di Latina, tra il quinto chiosco e il camping di Rio Martino. Un uomo di 60 anni, come altri, si trovava sullaquando dall’acqua ha udito le ...

